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Путин подарил гитару мечтавшему о ней подростку из Подмосковья

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Президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 14-летнего Марка из Подмосковья, который хотел получить на Новый год гитару. Об этом во вторник, 21 декабря, говорится на сайте Кремля.

«Мальчику не только подарили музыкальный инструмент и обучающий курс по игре на нём, но и организовали для него и его мамы поездку в Академию Игоря Крутого», — говорится в сообщении.

После экскурсии школьник принял участие в мастер-классе, который провёл для него композитор, заслуженный артист России Виктор Зинчук.

Как сообщает РЕН ТВ, композитор рассказал школьнику о правильной постановке рук, а также показал, как нужно брать аккорды.

Затем российский лидер провел со мальчиком телефонный разговор, в котором поговорил с ним о любимых гитаристах и поинтересовался, есть ли кружки и музыкальные школы рядом с домом подростка. Как пояснил школьник, он уже получил сертификат для обучения игре на гитаре.

Кроме того, Путин поговорил с мамой мальчика и поздравил семью с наступающим Новым годом.

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14 декабря президент воплотил в жизнь мечту 13-летней школьницы Татьяны Троценко из Ставрополья, которая хотела попасть в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на постановку балета «Лебединое озеро». На следующий день он позвонил ей и предложил в дополнение к балету посмотреть одноименный спектакль на льду.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России 15 ноября. Заявки начали принимать в полночь, а уже к середине дня их количество составило более 2 тыс., что является абсолютным рекордом за все годы проекта.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

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