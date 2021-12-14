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Путин исполнил мечту 13-летней девочки из Ставрополья в рамках «Елки желаний»

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Президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 13-летней школьницы из Ставрополья, которая хотела попасть в Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщили журналистам в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

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«Сегодня школьница из Изобильного Татьяна Т. идет в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на постановку балета «Лебединое озеро». Эту ее мечту исполнил президент России Владимир Путин — шарик с желанием девочки он снял в начале декабря с «Елки желаний», — говорится в сообщении.

Татьяна — старший ребенок в многодетной семье. Сейчас она находится в Санкт-Петербурге, где проходит лечение от тяжелого заболевания. Девочка окончила хореографическую школу и увлекается балетом.

Уточняется, что Ставрополье в этом году также присоединилось к акции — в регионе появилось сразу несколько елок, украшенных открытками с мечтами детей.

«Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в прошлом году лично передал подарки детям, озвучившим свои мечты на краевой «Елке желаний», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний». Она сняла с елки игрушки с желаниями двух детей. Так, Матвиенко исполнит мечту семилетней Софьи М., которая захотела получить на Новый год конструктор, а также 13-летнего Максима А., мечтающего побывать на месте машиниста электропоезда.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России 15 ноября. Заявки начали принимать в полночь, а уже к середине дня их количество составило более 2 тыс., что является абсолютным рекордом за все годы проекта.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

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