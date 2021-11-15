В России началась благотворительная акция «Елка желаний»

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в понедельник, 15 ноября. Заявки начали принимать в полночь, а уже к середине дня их количество составило более 2 тыс., что является абсолютным рекордом за все годы проекта.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники. Они помогают исполнить мечту каждого ребенка и подарить им настоящее чудо.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.

Президент России Владимир Путин участвует в акции с 2018 года.

В декабре 2020 года главе государства досталась открытка от девятилетнего Димы из Челябинска. У мальчика острый лимфобластный лейкоз, он хотел побывать в Москве, покататься на коньках на Красной площади, увидеть Кремль. Путин вышел с Димой на лед на Красной площади. Компанию президенту и ребенку составил олимпийский чемпион Валерий Каменский. Они отработали броски по воротам, пасы и другие игровые моменты.

Также российский лидер снял с елки открытку от 10-летнего Александра из Тулы, который хотел обнять панду. Мечта мальчика исполнилась 19 декабря. Уже 16 января президент исполнил мечту мальчика, желавшего покататься в Красной Поляне.