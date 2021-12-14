Матвиенко исполнит мечты двух детей в рамках «Елки желаний»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник, 14 декабря, приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний».

Она сняла с елки игрушки с желаниями двух детей. Так, Матвиенко исполнит мечту семилетней Софьи М., которая захотела получить на Новый год конструктор, а также 13-летнего Максима А., мечтающего побывать на месте машиниста электропоезда.

«И не просто, чтобы Максим был машинистом электропоезда, но и самого быстрого поезда — «Сапсана». После того как он попробует себя в этой роли, я обязательно свяжусь с ним и с его мамой и спрошу о впечатлениях», — заявила Матвиенко.

Кроме того, в благотворительной акции приняли участие вице-спикеры Совфеда Андрей Яцкин, Константин Косачев, Галина Карелова и Николай Журавлев.

Ранее в этот день секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак также снял игрушки с желаниями детей в рамках акции. Он исполнит мечту 16-летнего Ильи М. из Татарстана, 4-летней Веры М. из Санкт-Петербурга и 17-летней Ольги Романовской из Псковской области.

5 декабря президент России Владимир Путин также поучаствовал в «Елке желаний». Он узнал, что 14-летний Марк из Московской области мечтает о гитаре, пятилетний Асор из Бурятии хочет побывать в роли пожарного, а 13-летняя Татьяна из Ставропольского края желает посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Глава государства отметил, что исполнит желания детей.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России 15 ноября. Заявки начали принимать в полночь, а уже к середине дня их количество составило более 2 тыс., что является абсолютным рекордом за все годы проекта.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.