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Глава ВОЗ призвал «покончить с пандемией» коронавируса в 2022 году

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Мировое сообщество имеет инструменты, чтобы покончить с пандемией коронавируса в 2022 году. Об этом заявил 22 декабря гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

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«По прошествии двух лет мы лучше знаем этот вирус. И на основе этого мы имеем очень эффективные инструменты», — сказал он на брифинге в Женеве, добавив: «Есть надежда <...>. Мы должны покончить с этой пандемией в 2022 году».

Днем ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказал мнение, что если мировое сообщество будет предпринимать все необходимые шаги в борьбе с распространением коронавируса, в том числе быстро распространяющегося «Омикрон»-штамма, пандемия может закончиться в 2022 году. Миллиардер призвал заботиться друг о друге, носить маски, избегать больших скоплений людей и сделать прививку от COVID-19.

До этого, 19 декабря, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации больницы № 52 Москвы Сергей Царенко сказал, что пандемия коронавируса может продлиться еще полгода или год. Главврач этого медучреждения Марьяна Лысенко также отметила, что она и коллеги являются оптимистами в вопросах об окончании периода распространения коронавируса.

15 декабря научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что сроки окончания пандемии коронавируса зависят от вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер. Он отметил, что «если все привьемся и будем соблюдать противоэпидемические меры, справимся к концу 2022 года, а если не будем соблюдать, тогда он покрутится еще год-два».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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