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Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в 2022 году

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Если мировое сообщество будет предпринимать все необходимы шаги в борьбе с распространением коронавируса, в том числе быстро распространяющегося «Омикрон»-штамма, пандемия может закончиться в 2022 году. Такое мнение выразил 21 декабря основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс.

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По его словам, вариант «Омикрон» распространяется очень быстро и становится доминантам в той стране, где фиксируют случаи заражения. Однако, как подчеркнул миллиардер это означает и то, что волна заболеваемости, связанная в новым вариантом COVID-19, продлится всего три месяца.

«Эти несколько месяцев могут быть плохими, но я все же верю, что, если мы предпримем правильные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году», — написал Гейтс в Twitter.

Как он подчеркунул, к новому штамму необходимо относиться серьезно, так как до сих пор неизвестно, насколько тяжелые симптомы он вызывает.

«Даже если он лишь наполовину такой же серьезный, как [вариант] «Дельта», то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный», — считает основатель Microsoft.

Миллиардер призвал заботиться друг о друге, носить маски, избегать больших скоплений людей и сделать прививку от коронавируса.

«Я знаю это разочарование, когда в путешествиях над нами нависает COVID-19. Но так будет не вечно. Когда-нибудь пандемия закончится, и чем лучше мы будем заботиться друг о друге, тем скорее это время наступит», — заключил Гейтс.

Ранее во вторник врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин выразил мнение, что у коронавируса заканчивается способность мутировать, поэтому «Омикрон»-штамм может оказаться последним его вариантом. По его словам, вирус уже достаточно приспособился к человеку и, вероятно, остановится на текущем уровне.

Также 21 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили 41 случай заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон». Попова добавила, что состояние всех пациентов стабильное, так как большинство из них имеют иммунитет к коронавирусу.

В этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что для «Омикрон»-штамма характерны першение в горле и лихорадка, что схоже с заболеванием гриппом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и, с большей вероятностью, заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

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