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Врач назвал штамм «Омикрон» возможной последней мутацией коронавируса

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У коронавируса заканчивается способность мутировать, поэтому «Омикрон»-штамм может оказаться последним его вариантом. Такое предположение сделал во вторник, 21 декабря, врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

«Каждый завоз «Омикрона» может приблизить начало нового пика эпидемии»
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По его словам, вирус уже достаточно приспособился к человеку и, вероятно, остановится на текущем уровне. Кондрахин отметил, что было только два официальных случая смерти от нового штамма. Число таких случаев настолько невелико, что их даже нельзя назвать статистической погрешностью.

«Два человека на весь мир — это явно совсем ни о чем. Кроме того, нам ведь не говорят точно, от чего погибли эти люди: может, они болели «Дельтой», а «Омикрон» просто присоединился. В любом случае мы видим, что новый штамм не приводит к таким массовым ухудшениям состояния, как ожидалось», — сказал врач в беседе с порталом Lenta.Ru.

Он добавил, что единственная опасность здесь в том, что «Омикрон» распространяется быстрее.

«Есть мнение, что «Омикрон» — это вариант заканчивающейся эпидемии. И с этим можно согласиться. Имеющийся штамм не приводит к быстрой летальности, он скорее дает отсроченные последствия, у него заканчивается способность мутировать. Он потихоньку приспосабливается к человеку и тому, чтобы остановиться на текущем уровне», — считает клинический фармаколог.

Ранее в этот день представители органов здравоохранения Техаса (США) зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса «Омикрон», сообщает телеканал «360».

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и, с большей вероятностью, заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19, передает НСН.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, в этом году от коронавируса в мире скончались 3,3 млн человек. Это превышает общее число умерших в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза, вместе взятых.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

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