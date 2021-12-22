Пушков оценил перспективы выхода Польши из состава ЕС

Польша ни при каких обстоятельствах не выйдет из состава Евросоюза. Об этом в среду, 22 декабря, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу Варшавы прекратить взносы в ЕС.

По его мнению, Польша ни при каких обстоятельствах не выйдет из Евросоюза, поскольку лишь пребывание в этом союзе «сообщает ей хоть какой-то вес» в европейской политике.

«Польша — не Британия. Без ЕС Польша будет представлять собой «потерянную страну», зажатую между Россией с Белоруссией и остальной Европой, с единственным утешением в виде положения опорной для США страны в Восточной Европе в рамках НАТО. Но в европейской политике позиция Варшавы не будет иметь существенного значения. Для Польши это худший сценарий. Варшава будет устраивать истерики, угрожать, требовать, возможно, что-то и не платить, но при этом будет продолжать держаться за ЕС обеими руками», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

12 декабря польский министр юстиции Збигнев Зебро заявил о том, что, если Евросоюз примет решение лишить Польшу финансирования и продолжит оказывать на нее давление в вопросе верховенства закона, Варшаве следует приостановить членские взносы ЕС, а также начать накладывать вето на все решения, принимаемые в Брюсселе.

По его словам, такой шаг будет вполне оправданным на фоне того, что ЕС незаконно отказывает республике в средствах из общего бюджета, в который она тоже вкладывается.

При этом эксперт по правовым вопросам Института демократии Центральноевропейского университета Петра Бард в беседе с «Известиями» отметила, что Польша — крупнейший получатель средств Евросоюза, так что прозвучавшая угроза является пустой, ее нельзя принимать всерьез.

27 октября стало известно, что суд Европейского союза наложил на Польшу штрафы в €1 млн в день до выполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей. В свою очередь, замминистра юстиции страны Себастьян Калета назвал такое решение узурпацией и шантажом. По его словам, это следующий этап операции, призванной лишить Польшу влияния на устройство собственного государства.

До этого премьер-министр Польши и глава правящей партии «Закон и справедливость» Матеуш Моравецкий назвал нынешний диалог с ЕС беседой с пистолетом у виска. По его мнению, если Еврокомиссия хочет найти компромисс, она должна отменить сентябрьское решение о взыскании ежедневных штрафов, пока Польша не выполнит ряд постановлений Европейского суда, связанных с ее судебной реформой.

21 октября глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Польша может покинуть Евросоюз на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете права ЕС над национальным. Однако Моравецкий отверг данные предположения, заявив, что Варшава не планирует выходить из ЕС.

7 октября Конституционный суд Польши постановил, что существует несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским положением конституции. В совете министров страны считают, что полномочия суда ЕС, которые заключаются в утверждении верховенства европейского права над конституцией страны, превышены. В свою очередь, Еврокомиссия пообещала защищать приоритет норм Евросоюза.