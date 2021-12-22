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Старшеклассники Москвы смогут обучаться в предпрофессиональных классах

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Большинство столичных старшеклассников смогут обучаться в предпрофессиональных классах. Об этом 22 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства в Мосгордуме.

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«В предпрофессиональных классах обучается уже половина всех старшеклассников Москвы во всех районах города. В планах — предоставить эту возможность большинству учащимся старших классов», — сказал градоначальник.

Он добавил, что к проекту предпрофессиональных классов присоединились уже 75 общеобразовательных учреждений.

5 октября Собянин рассказал о планах переоснастить школы современными компьютерами.

В течение пяти лет мэр пообещал полностью заменить технически устаревшие компьютеры, вместо них педагоги получат современные ноутбуки. Всего в школы Москвы планируют поставить свыше 100 тыс. новых компьютеров, а во всех классах начальной школы появится сеть Wi-Fi.

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