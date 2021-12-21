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РПЦ проведет всестороннее изучение причин ЧП в Серпухове

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Церковь проведет тщательное, глубокое, всестороннее изучение причин ЧП, произошедшего 13 декабря в православной гимназии в Серпухове, сообщил в интервью «Известиям» председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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Неделю назад у порога учреждения рядом с Введенским Владычным женским монастырем 18-летний бывший ученик гимназии Владислав Струженков подорвал взрывное устройство. В результате пострадали 13 человек. Сам подрывник попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

«Как только будет закончено изучение случившегося, мы обязательно об этом скажем, — отметил Владимир Легойда. — Сама трагедия, конечно, ужасна. Этот случай показывает, что всегда нужно с огромным вниманием относиться к детям. Я в сто первый, в миллион первый раз скажу, что мы должны четко понимать: проблемы молодежи, детей — это проблемы взрослых. Они такие, потому что мы это допустили».

По его мнению, у подобных ЧП есть несколько причин. Это и особенности медийного пространства, в котором есть «огромный массив неверифицированной информации» и «огромное количество сцен насилия вне всякого художественного или нравственного осмысления». А также «общая виртуализация жизни».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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