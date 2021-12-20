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Минздрав разрешил «Генериуму» клинические испытания вакцины от COVID-19
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Минздрав разрешил «Генериуму» клинические испытания вакцины от COVID-19

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Минздрав России выдал фармацевтической компании «Генериум» разрешение на проведение 2-й и 3-й фаз клинических испытаний комбинированной векторной вакцины против коронавируса GNR-099. Это следует из опубликованных 20 декабря в госреестре соответствующих разрешений.

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Будет проведено двойное слепое рандомное клиническое исследование безопасности и иммуногенности препарата. В нем примут участие 1320 участников.

Фармкомпания «Генериум» в октябре подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника V», которая впрыскивается пациенту через нос. По словам генерального директора компании Даниила Талянского, такой препарат переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина.

По эффективности данная форма ничуть не уступает традиционной вакцине, отметил он.

Как отметил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, у назальной вакцины от коронавируса не выявлено побочных эффектов.

15 октября в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили, что препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «Мир-19» будет зарегистрирован до конца этого года. Сообщалось, что все необходимые документы, включая промежуточный отчет по проведению второй фазы клинических исследований, были поданы в российский Минздрав.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда антитела к инфекции будут у 70–75% населения. По его словам, достичь этого уровня в России можно за полгода.

15 декабря профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что сроки окончания пандемии коронавируса зависят от вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер. По словам вирусолога, пандемия закончится к концу 2022 года при условии соблюдения противоэпидемических мер и вакцинации населения.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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