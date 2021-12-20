Рябков выразил надежду на обратную связь от США по гарантиям безопасности

Реакция США в ответ на предложения России по безопасности пока неизвестна. Об этом заявил на брифинге в Госдуме РФ в понедельник, 19 декабря, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Пока нет понимания, в какой форме возможен ответ и в чем он может состоять. Мы можем только высказывать предположения, исходя из публичных сигналов, но давайте дождемся в той или иной форме ответа», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что в США понимают, что ситуация в сфере безопасности достаточно сложная, однако российская сторона надеется, что удастся начать процесс выработки юридически обязывающих гарантий безопасности РФ в форме двусторонних соглашений.

«Здесь важен ответственный подход», — заявил Рябков.

Ранее, 20 декабря, профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин объяснил затягивание США с ответом на предложения РФ по безопасности. На его взгляд, Вашингтон не торопится озвучить решение, так как Россия начала говорить с США несколько другим языком, от которого в Белом доме уже отвыкли. Кроме того, эксперт добавил, что не стоит торопить Вашингтон и педалировать ситуацию.

Также в этот день стало известно, что президент США Джо Байден якобы дал своей администрации срок в четыре недели, чтобы предотвратить «вторжение России на Украину», так как американский лидер опасается повторения ошибок 2014 года, когда США и Евросоюз «были застигнуты врасплох» присоединением Крыма к России. Поэтому он поручил помощникам по нацбезопасности «использовать все возможные инструменты», чтобы попытаться сдержать Москву.

В последние месяцы в западных СМИ появились публикации о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В Москве наличие подобных планов категорически отвергают.

Рябков отмечал, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Также в этот день Рябков сообщил, что Россия предложила Соединенным Штатам провести переговоры по безопасности в Женеве. Он уточнил, что для этих переговоров Москва уже сформировала команду. Дипломат призвал американских коллег определиться в свою очередь со своим составом.