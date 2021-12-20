В Москве продлили QR-коды для переболевших COVID-19 до 12 месяцев

В Москве с 20 декабря сроки действия QR-кодов для переболевших COVID-19 продлеваются до года, а вот срок действия кода по ПЦР-тесту, наоборот, сокращается до двух дней. Об этом сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Как отметил московский градоначальник, ситуация с коронавирусной инфекцией в городе остается стабильной. Полностью выполнено постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей.

Из-за изменения сроков действия цифровых электронных сертификатов на федеральном уровне в Москве с понедельника QR-коды для переболевших продлеваются с 6 до 12 месяцев, отметил мэр.

Собянин также указал на то, что в связи с появлением и распространением нового штамма COVID-19 «Омикрон» срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трех до двух календарных дней.

В то же время электронные коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и раньше, будут действительны в течение одного года.

Сейчас QR-коды нужны москвичам для посещения театров, музеев и массовых мероприятий численностью более 500 человек.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на 17 декабря в Москве полную вакцинацию от коронавируса прошли 6,1 млн человек, первый компонент прививки получили 6,6 млн человек.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она подчеркнула, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

Также она рассказала, что в стране «Омикрон»-штамм COVID-19 выявлен у 25 человек. В частности, новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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