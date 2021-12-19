Штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в Ирландии

Штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим на территории Ирландии. Об этом в воскресенье, 19 декабря, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.

«Центр наблюдения за охраной здоровья (специализированное агентство Ирландии по мониторингу заразных заболеваний — Ред.) был сегодня проинформирован о 5 124 подтвержденных случаях COVID-19. По состоянию на 8:00 (11:00 мск — Ред.) 436 пациентов с COVID-19 госпитализированы, из них 107 — в отделения интенсивной терапии», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, около 52% всех случаев инфицирования в стране приходятся на штамм «Омикрон».

Накануне стало известно, что в Великобритании число скончавшихся после заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» увеличилось до семи человек.

В тот же день мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса. Градоначальник отметил, что в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».

Также в субботу в Лондоне прошли митинги против ограничений по коронавирусу. Во время акции протеста произошла драка на Парламентской площади, офицеры полиции получили легкие травмы.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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