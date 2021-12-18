В Британии число скончавшихся от «Омикрон»-штамма увеличилось до семи
В Великобритании число скончавшихся после заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» увеличилось до семи человек. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщило агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства.
Ранее в этот день мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса. Градоначальник отметил, что в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».
Он добавил, что, по данным правительства, за неделю показатели госпитализации в Лондоне выросли на 28% по сравнению с предыдущей неделей.
Также в субботу в Лондоне прошли митинги против ограничений по коронавирусу. Во время акции протеста произошла драка на Парламентской площади, офицеры полиции получили легкие травмы. Пока митингующих не задерживали.
Ранее, 16 декабря, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что организация обеспокоена скоростью распространения «Омикрона»: количество новых случаев заражения увеличивается каждые два-три дня. Если даже «Омикрон» окажется менее летален, он всё равно потрясет систему здравоохранения Великобритании, считает Набарро. По прогнозу представителя ВОЗ, ситуация может усугубиться за две недели или раньше.
26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из них вызывают обеспокоенность. В организации классифицировали штамм как вызывающий беспокойство.