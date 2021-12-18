В Лондоне митингующие против мер по COVID-19 подрались с полицейскими

Митинги против ограничений по коронавирусу проходят в центре Лондона. Видео акций протеста 18 декабря были опубликованы в Сети.

Уточняется, что во время акции протеста произошла драка на Парламентской площади, офицеры полиции получили легкие травмы. Пока митингующих не задерживали.

Как указывает сайт My London, собравшиеся не носят защитные маски, а также размахивают английскими флагами. Некоторые из них бросают яйца в магазин Apple Store, а также выкрикивают слово «позор».

Новая волна протестов возникла из-за ограничений. Теперь граждане старше 18 лет должны предъявлять информацию о своем COVID-статусе при посещении ночных клубов, закрытых мест с вместимостью более 500 человек и любых площадок вместимостью свыше 10 тыс. человек.

Ранее в этот день мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса.

Градоначальник отметил, что в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом». Он добавил, что, по данным правительства, за неделю показатели госпитализации в Лондоне выросли на 28% по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее, 16 декабря, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что организация обеспокоена скоростью распространения «Омикрона»: количество новых случаев заражения увеличивается каждые два-три дня. Если даже «Омикрон» окажется менее летален, он всё равно потрясет систему здравоохранения Великобритании, считает Набарро. По прогнозу представителя ВОЗ, ситуация может усугубиться за две недели или раньше.