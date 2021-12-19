Гинцбург рассказал о препарате для подавления размножения COVID-19

Клинические исследования подавляющего размножение COVID-19 российского препарата планируется начать во второй половине 2022 года. Об этом 19 декабря сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Второй препарат, клинические исследования которого начнутся, я думаю, во второй половине 2022 года, это низкомолекулярная химия, которая будет непосредственно давить размножение вируса у больных, которые уже находятся даже и на тяжелых стадиях, это совершенно тоже необходимый препарат, который будет фактически страховать, если заболевший не провакцинировался», — подчеркнул он в эфире канала «Россия 1».

14 декабря заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что в России помимо вакцин зарегистрированы 14 лекарственных препаратов. Также она добавила, что в стране зарегистрированы 94 системы для диагностики коронавируса.

В тот же день замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал «Известиям», что российская назальная вакцина от коронавируса находится на стадии клинических исследований. Планируется, что назальная вакцина будет дополнять обычную, то есть использоваться комбинированно. Однако в некоторых случаях, например для иммунного ответа переболевших, может применяться как самостоятельная вакцина, объяснил Логунов.

10 ноября Гинцбург рассказал о разработке препарата из антител для лечения заболевших коронавирусом. Он подчеркнул, что испытания препарата начнутся также в январе следующего года.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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