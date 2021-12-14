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В Центре им. Гамалеи рассказали об исследованиях назальной вакцины от COVID-19
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В Центре им. Гамалеи рассказали об исследованиях назальной вакцины от COVID-19

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Назальная вакцина от коронавирусной инфекции сейчас находится на стадии клинических исследований, рассказал «Известиям» во вторник, 14 декабря, замдиректор по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

«Она (назальная вакцина — Ред.) сейчас на стадии клинических исследований <...> Потребуется несколько месяцев на анализ безопасности и иммуногенности и после анализа можно будет говорить о практическом применении этой вакцины», — отметил специалист.

По словам Логунова, клинические исследования обычно продолжаются год-полтора, однако первичный учет иммуногенности будет произведен в течение двух-трех месяцев при условии, что набор пациентов будет происходить быстро.

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Он также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее уже говорил, что использовал назальную вакцину от коронавируса.

Планируется, что назальная вакцина будет дополнять обычную, то есть использоваться комбинированно. Однако в некоторых случаях, например, для иммунного ответа переболевших, может применяться как самостоятельная вакцина, объяснил Логунов.

2 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что одновременная вакцинация «Спутником Лайт» и назальной вакциной от COVID-19 безопасна. Он указал, что назальная вакцина способна защитить от коронавирусной инфекции тех, кто ранее привился другой вакциной, а не «Спутником V».

Кроме того, Гинцбург добавил, что после введения назальной вакцины ранее привитый от COVID-19 не будет распространять коронавирус.

24 ноября Путин иммунизировался назальной вакциной от COVID-19. Президент вновь призвал граждан прививаться от коронавируса, а также своевременно проходить ревакцинацию.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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