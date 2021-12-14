В Центре им. Гамалеи рассказали об исследованиях назальной вакцины от COVID-19

Назальная вакцина от коронавирусной инфекции сейчас находится на стадии клинических исследований, рассказал «Известиям» во вторник, 14 декабря, замдиректор по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

«Она (назальная вакцина — Ред.) сейчас на стадии клинических исследований <...> Потребуется несколько месяцев на анализ безопасности и иммуногенности и после анализа можно будет говорить о практическом применении этой вакцины», — отметил специалист.

По словам Логунова, клинические исследования обычно продолжаются год-полтора, однако первичный учет иммуногенности будет произведен в течение двух-трех месяцев при условии, что набор пациентов будет происходить быстро.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее уже говорил, что использовал назальную вакцину от коронавируса.

Планируется, что назальная вакцина будет дополнять обычную, то есть использоваться комбинированно. Однако в некоторых случаях, например, для иммунного ответа переболевших, может применяться как самостоятельная вакцина, объяснил Логунов.

2 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что одновременная вакцинация «Спутником Лайт» и назальной вакциной от COVID-19 безопасна. Он указал, что назальная вакцина способна защитить от коронавирусной инфекции тех, кто ранее привился другой вакциной, а не «Спутником V».

Кроме того, Гинцбург добавил, что после введения назальной вакцины ранее привитый от COVID-19 не будет распространять коронавирус.

24 ноября Путин иммунизировался назальной вакциной от COVID-19. Президент вновь призвал граждан прививаться от коронавируса, а также своевременно проходить ревакцинацию.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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