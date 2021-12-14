В РФ помимо вакцин зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19

В России помимо вакцин зарегистрировано 14 лекарственных препаратов. Об этом сообщила во вторник, 14 декабря на общественном собрании членов Российской академии наук заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова.

«Помимо вакцин на конец ноября зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19», — уточнила Семенова.

Также она добавила, что зарегистрировано 94 системы для диагностики коронавируса.

Ранее, 13 декабря, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России стабилизировалась и начала постепенно снижаться. Он также сообщил, что угрозы жизни для пациентов с «Омикрон»-штаммом коронавируса, находящихся в России, нет, они получают минимальную терапию. Среди них много людей, у которых уже есть иммунитет к COVID-19. На этом фоне течение заболевания идет либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями, уточнил министр.

Также в этот день в ходе проведенного специалистами Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы исследовании лекарство от алкогольной зависимости дисульфирам оказалось эффективным и при лечении COVID-19.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.