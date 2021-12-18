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Россия направила в Белоруссию Ту-22МЗ для совместного патрулирования границ

Российские бомбардировщики Ту-22М3 провели патрулирование границ Белоруссии

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Два российских бомбардировщика Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования после патрулирования в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

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«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. В ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в этот день сообщалось, что Россия направила в Белоруссию дальние бомбардировщики Ту-22МЗ для совместного патрулирования белорусской госграницы.

До этого, 29 ноября, глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется. Минск вынужден планировать ответные меры. Кроме того, Хренин отметил, что страны НАТО наращивают потенциал вооруженных сил вблизи границ Белоруссии: развертывают воинские формирования, закупают современные образцы вооружения.

В тот же день Хренин также сообщил, что Белоруссия проведет новые военные учения при участии России. Они будут направлены на отработку защиты южных границ страны. При этом глава минобороны Белоруссии отметил, что Москва и Минск не планирует проводить масштабные учение наподобие «Запада».

Ранее, 25 ноября, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в условиях наращивания потенциала НАТО у границ Белоруссии важно поддержание боеготовности белорусской армии и укрепление региональной группировки войск с Россией.

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