Россия направила в Белоруссию Ту-22МЗ для совместного патрулирования границ

Россия направила в Белоруссию дальние бомбардировщики Ту-22МЗ для совместного патрулирования белорусской госграницы. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщили в минобороны Белоруссии.

«Патрулирование осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Беларуси и России», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

Ранее в этот день заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков заявил, что самолеты ВВС Соединенных Штатов ведут радиоэлектронную разведку на всю глубину территории Белоруссии.

По его данным, американский контингент около белорусско-польской границы насчитывает около 4 тыс. человек. В то же время соглашением от 15 августа 2020 года о расширенном сотрудничестве в сфере обороны между США и Польшей предусматривается возможность увеличения контингента еще на 1 тыс. человек, а также совершенствования имеющейся военной инфраструктуры под размещение около 20 тыс. американских военнослужащих.

До этого, 29 ноября, глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется. Минск вынужден планировать ответные меры. Кроме того, Хренин отметил, что страны НАТО наращивают потенциал вооруженных сил вблизи границ Белоруссии: развертывают воинские формирования, закупают современные образцы вооружения.

В тот же день Хренин также сообщил, что Белоруссия проведет новые военные учения при участии России. Они будут направлены на отработку защиты южных границ страны. При этом глава минобороны Белоруссии отметил, что Москва и Минск не планирует проводить масштабные учение наподобие «Запада».