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Гинцбург заявил о наличии технологий для создания вакцин против новых штаммов

Гинцбург: Центр им. Гамалеи обладает технологиями создания вакцин против новых штаммов
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Центр имени Гамалеи обладает технологиями создания вакцин против новых штаммов коронавируса. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил глава центра Александр Гинцбург.

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«Если появится одновременно много антигенных штаммов, циркулирующих в популяции, то у нас и на этот случай есть разработанные технологии, которые тоже сейчас уже апробируются на других объектах на уровне клинических испытаний, но которые мгновенно можно переключить на коронавирус, если будут циркулировать сразу несколько антигенных вариантов», — заявил на брифинге Гинцбург.

Ранее в этот день стало известно, что предварительное исследование НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи показало высокую вирусонейтрализующую активность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «Омикрон». Ожидается, что препарат обеспечит надежную защиту от тяжелого течения коронавируса и поможет снизить число госпитализаций.

Также в пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что заразившиеся «Омикроном» россияне или уже болели COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета хватает. По его словам, тяжелых случаев течения болезни после заражения «Омикрон»-штаммом в стране пока не зафиксировано.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

14 декабря Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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