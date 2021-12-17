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Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

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Президент РФ Владимир Путин заявил 17 декабря, что концепцию закона о праве регионов вводить QR-коды в общественных местах в существующей редакции требует доработки, надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации.

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Государственная дума накануне на пленарном заседании приняла в первом чтении концепцию правительственного законопроекта о праве регионов на введение QR-кодов в общественных местах.

Инициативу поддержали 329 депутатов, против выступили 87 человек. Запись трансляции доступна на YouTube-канале телеканала «Россия 24».

Принятый законопроект предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты розничной торговли и общественного питания, либо предъявив QR-код о прививке, либо медотвод от вакцинации, либо документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом.

Порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, получившими зарубежную вакцину, пока что находится в разработке у главного санитарного врача России, но им также следует иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.

Ограничительные меры не затрагивают аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Ожидается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. При этом до 1 февраля граждане без QR-кодов смогут посещать указанные места, предъявляя отрицательный ПЦР-тест. Позднее такая возможность будет только у граждан с медотводом. 14 декабря законопроект о QR-кодах в общественных местах поддержал комитет Госдумы по охране здоровья.

Президент России отмечал, что законопроект о QR-кодах на транспорте носит рамочный характер и должен быть проработан. Он также подчеркивал, что в России нужно обойтись без «опрометчивых решений» в вопросе введения QR-кодов. Глава государства указал на необходимость тщательно взвесить и проработать все инициативы, не нарушая права граждан.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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