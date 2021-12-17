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Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

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Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 16 декабря, приняла в первом чтении концепцию законопроекта, предусматривающего право регионов на введение QR-кодов в общественных местах.

Согласно законопроекту, можно будет посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о вакцинации от коронавируса, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.

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Ограничительные меры не затрагивают аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане без QR-кодов смогут посещать вышеуказанные места, предъявляя отрицательный ПЦР-тест. Позднее такая возможность будет только у граждан с медотводом.

В то же время порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, привитыми иностранной вакциной, будет разработан главным санитарном врачом РФ.

Ранее, 13 декабря, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия поддерживает этот законопроект в первом чтении, однако понимает, что ко второму чтению необходимо будет провести серьезную работу, приняв в расчет все нюансы. По его словам, ЕР намерена вместе с правительством РФ доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах ко второму чтению.

В тот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, это стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Президент России Владимир Путин отмечал, что законопроект о QR-кодах на транспорте носит рамочный характер и должен быть проработан. Он также подчеркивал, что в России нужно обойтись без «опрометчивых решений» в вопросе введения QR-кодов. Глава государства указал на необходимость тщательно взвесить и проработать все инициативы, не нарушая права граждан.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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