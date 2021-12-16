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Порошенко ворвался в прямой эфир канала «Рада» и устроил скандал

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Бывший президент Украины Петр Порошенко ворвался в студию освещающего деятельность парламента телеканала «Рада» и выступил с критикой его деятельности.

Инцидент произошел во время прямого эфира, когда в студии выступал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Порошенко обратился к ведущим программы, выразив возмущение по поводу деятельности телеканала. По его словам, работа данного средства массовой информации на самом деле препятствует эффективной работе депутатов, так как не дает возможность высказаться представителям оппозиции.

Политик убежден, что на содержание проправительственного телеканала власти страны тратят большие деньги, которые получают из отчислений налогоплательщиков.

«Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала «Рада» знали: сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков… Мы точно это так не оставим», — заявил он, после чего удалился из студии.

При этом бывший президент, судя по всему, не сразу понял, что находится в прямом эфире — в начале выступления он повернулся спиной к зрителям.

13 декабря были опубликованы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), которые показали, что украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» уступила лидерство партии Порошенко «Европейская солидарность» в рейтинге электоральных предпочтений с разницей более чем 1%.

Политическую силу главы государства Владимира Зеленского поддержали 18,4% респондентов, 19,8% выступили за партию Порошенко.

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