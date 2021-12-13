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Партия Порошенко обошла партию Зеленского в ходе опроса избирателей

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Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» уступила лидерство партии экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» в рейтинге электоральных предпочтений с разницей более чем 1%. Это следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного на его сайте в понедельник, 13 декабря.

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Политическую силу Владимира Зеленского поддержали 18,4% респондентов, 19,8% выступили за партию Порошенко.

«Относительно наибольшей поддержкой пользуются партии «Европейская солидарность», которую поддержали 13,7% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а также «Слуга народа», которую поддерживают 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди определившихся с выбором», — отметили социологи.

Разница в поддержке гражданами партий находится в рамках статистической погрешности. Формально партии примерно одинаково поделили лидерство среди политических сил.

За «Батькивщину» готовы проголосовать 6,2% респондентов и 9,1% определившихся с выбором. На четвертом месте с 6,2 и 9% соответственно — «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Опрос проводился с 3 по 11 декабря по телефону, были опрошены 2 тыс. человек на территории Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Как сообщалось в ноябре, партия президента Украины Владимира Зеленского лидирует в рейтинге политических партий страны, однако ее популярность среди населения заметно снизилась. 20 октября опрос КМИС показал снижение рейтинга президента Украины в октябре текущего года. Так, в сентябре в поддержку украинского лидера выступили 33,3% опрошенных. В октябре же этот показатель снизился до 24,7%.

21 октября опрос КМИС показал, что «Слуга народа» потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране впервые с 2019 года. Также проведенное исследование продемонстрировало определенный пессимизм в оценке действующей в стране власти во главе с Владимиром Зеленским.

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