Жителей Центральной России предупредили об аномальных морозах

Аномальные холода до –35 градусов прогнозируются в Центральном федеральном округе с 21 по 25 декабря. Об этом Гидрометцентр России сообщает в четверг, 16 декабря.

По данным синоптиков, средняя суточная температура в эти дни будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. «В ночные часы температура воздуха будет понижаться до 21–26 градусов мороза, на севере округа — до 30–35 градусов мороза, днем преобладающая температура — от 15 до 21 градуса мороза», — говорится в сообщении. Самая холодная погода ожидается в Ивановской, Ярославской и Костромской областях, пишет REGNUM.

В Гидрометцентре уточнили агентству городских новостей «Москва», что в столице температура воздуха в эти дни может приблизиться к –25 градусам.

Ранее в четверг начальник отдела управления кризисных ситуаций ФБГУ «Гидрометцентр России» Анатолий Цыганков рассказал «Известиям», что сейчас Москва находится «в теплом секторе», однако к следующей неделе резко похолодает вплоть до –16...–21 градуса.

Днем ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что следующая рабочая неделя станет самой холодной с начала зимы. В то же время главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что снегопады в регионе пойдут на убыль.