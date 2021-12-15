Синоптик предупредила о 20-градусных морозах в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала 20-градусные морозы в столице.

По ее словам, в начале следующей недели в Москве начнется понижение температуры. Не исключены морозы до –20 градусов.

«И погода практически всю неделю будет с отрицательной температурой воздуха, не исключено, что в ночные часы будет и –20 градусов. Для русской зимы это нормальное явление», — поделилась синоптик с RT в среду, 15 декабря.

В беседе с «РИА Новости» специалист уточнила, что снегопады в регионе пойдут на убыль. В течение дня 20 декабря ожидается –5…–10 градусов, к вечеру похолодает до –14 градусов. Затем понижение температуры продолжится, не исключено, что они дойдут до –20 градусов.

Как сообщили агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос», следующая рабочая неделя станет самой холодной с начала зимы.

Как напоминает «Москва 24», ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 23:00 четверга, 16 декабря.

В ближайшие выходные же москвичей ожидает снег, облачность, температура воздуха составит от –1 до –3 градусов в городе, по области столбики термометров опустятся до –6 градусов. В воскресенье снега станет больше, так как он будет идти и ночью, и днем, пишет НСН.

14 декабря на Москву обрушился рекордный за последние 28 лет снегопад. Количество выпавших за сутки осадков составило 20% месячной нормы. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такая погода стала следствием активного волнового атмосферного фронта и его влияния на столицу. До 14 декабря рекордным днем считалось 7-е число с показателем в 8 мм.