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Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет

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Новый российский авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет в аэропорту Иркутска. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила пресс-служба принимающей воздушной гавани.

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«Впервые в международном аэропорту Иркутска посадку совершил российский авиалайнер МС-21-300», — говорится в сообщении в Instagram.

Отмечается, что тренировочный полет прошел в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта.

Авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4 тыс. км, приземлился в Иркутске 15 декабря в 14:30 мск.

Экипаж испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации.

Ранее, 14 декабря, в Центре компетенций НТИ «Технологии моделирования и разработки функциональных материалов с заданными свойствами» сообщили «Известиям», что испытания материалов, которые планируется использовать в пассажирском самолете МС-21, завершатся до конца текущего года. Главная цель испытаний состоит в том, чтобы проверить материалы на огнестойкость и другие характеристики пожаробезопасности.

20 июля президент России Владимир Путин заявил, что новейший самолет МС-21 вскоре выйдет на трассу. В авиакомпании «Россия» рассказали, что собираются начать эксплуатацию самолета МС-21 летом 2022 года, а Red Wings рассчитывает на поставку первых двух из 16 самолетов этой серии в 2023-м.

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Их выпустят в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. Первый полет такое воздушное судно совершило в мае 2017 года. В декабре 2020 года МС-21-310 первый раз взлетел с российскими двигателями ПД-14.

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