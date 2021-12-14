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Испытания материалов для самолета МС-21 завершатся до конца 2021 года

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Испытания материалов, которые планируется использовать в пассажирском самолете МС-21, завершатся до конца текущего года, сообщили «Известиям» 14 декабря в Центре компетенций НТИ «Технологии моделирования и разработки функциональных материалов с заданными свойствами».

Сертификационные огневые испытания проходят в компании «Исследовательский комплекс Центра технологического обеспечения», которая расположена в Новосибирске.

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Специалисты испытывают более 20 материалов как российских, так и зарубежных поставщиков. Среди них — композитные углепластиковые материалы крыла и агрегатов управления, пилон, к которому крепится двигатель, маты теплозвукоизоляции, интерьеры салона, перегородки багажного отсека и другие.

Главная цель испытаний состоит в том, чтобы проверить материалы на огнестойкость и другие характеристики пожаробезопасности. Материал подвергается очень жестким условиям, имитирующим пожар на борту, и должен выстоять обозначенное количество времени. Успешное прохождение таких испытаний является залогом безопасности пассажиров в ситуациях, связанных с возгоранием на борту.

Данные испытания носят статус сертификационных, то есть необходимы для получения самолетом сертификата летной годности.

Центр был открыт на базе Новосибирского национального исследовательского государственного университета в декабре 2021 года. Там планируется создавать новые материалы, свойства которых будут определены за счет целенаправленного создания и управления структурой такого материала на микроуровне.

20 июля президент России Владимир Путин заявил, что новейший самолет МС-21 вскоре выйдет на трассу.

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Их выпустят в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. Первый полет такое воздушное судно совершило в мае 2017 года. В декабре 2020 года МС-21-310 первый раз взлетел с российскими двигателями ПД-14.

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