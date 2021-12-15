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Владельца шахты «Листвяжная» задержали

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Собственник холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС), который владеет шахтой «Листвяжная» в Кузбассе, Михаил Федяев задержан по делу о халатности. Об этом стало известно в среду, 15 декабря.

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По нашим данным, Федяева задержали ночью, он находится в изоляторе временного содержания. Кроме Федяева задержан также генеральный директор компании «СДС Уголь» Геннадий Алексеев.

Вместе с ними задержаны еще несколько человек, в том числе технический директор «СДС-Угля» Антон Якутов.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всего обвинения предъявлены пятерым людям: в частности, бывшего директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименко обвиняют в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

27 ноября бывший директор шахты был арестован на два месяца — до 26 января 2022 года.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» стало отсутствие контроля руководства.

14 декабря председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин указал на необходимость установить роль собственников шахты «Листвяжная» в Кемеровской области в случившейся трагедии. В рамках расследования дела назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, в том числе горнотехническая, компьютерно-техническая и бухгалтерская.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила также, что ни один из пяти обвиняемых по делу о ЧП не признал вину.

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