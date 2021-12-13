Прямой эфир
Авто
Tesla приступила к сборке грузовиков Semi
Происшествия
Склад резины загорелся на Крымском Валу в Москве
Общество
Суд отклонил кассацию Шатунова в споре за товарный знак «Ласковый май»
Общество
В Москве увековечат память о режиссере Сергее Соловьеве
Общество
Вирусолог допустил способность штамма «Омикрон» обходить вакцинную защиту
Спорт
Фигуристка Алена Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы
Мир
В ЕС заявили о преодолении миграционного кризиса на границе с Белоруссией
Общество
Движение на МКАД в районе Ясенево затруднено из-за возгорания машины
Общество
Адвокат Япончика удовлетворен приговором соучастникам его убийства
Политика
Кабмин ФРГ отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Свердловского экс-полицейского осудили на 7 лет за взятку 300 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Свердловской области осудил бывшего сотрудника полиции на 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за взятку в 300 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Опасный подарок: у чиновников изымают незаконно нажитое имущество
Эксперты рассказали о тонкостях антикоррупционной работы

Суд счел доказанным следствием, что в сентябре 2020 года подсудимый с двумя напарниками получили 300 тыс рублей за непривлечение местного жителя к уголовной ответственности. При этом было выявлено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Осужденный лишен права занимать определенные должности на срок три года.

Двое других полицейских, привлекавшихся к ответственности, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Их уголовные дела были выделены в отдельное судопроизводство, они были осуждены.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, в ходе служебной проверки руководители осужденных были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за просчеты в воспитательном процессе личного состава. Им объявили неполное служебное соответствие.

9 декабря Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к семи годам лишения свободы условно бывшего начальника районного отдела участковых подполковника Николая Носкова и его заместителя майора Романа Тарасова за получение взяток.

Суд лишил осужденных званий майора и подполковника.

3 декабря в Москве задержали начальника ОМВД России по району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка. По некоторым данным, в марте и апреле 2019 года Гоцуляк вместе с другими лицами получил от мужчины около 84,5 млн рублей за содействие в назначении на должность начальника или замначальника управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021