Свердловского экс-полицейского осудили на 7 лет за взятку 300 тыс. рублей

Суд в Свердловской области осудил бывшего сотрудника полиции на 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за взятку в 300 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Суд счел доказанным следствием, что в сентябре 2020 года подсудимый с двумя напарниками получили 300 тыс рублей за непривлечение местного жителя к уголовной ответственности. При этом было выявлено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Осужденный лишен права занимать определенные должности на срок три года.

Двое других полицейских, привлекавшихся к ответственности, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Их уголовные дела были выделены в отдельное судопроизводство, они были осуждены.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, в ходе служебной проверки руководители осужденных были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за просчеты в воспитательном процессе личного состава. Им объявили неполное служебное соответствие.

9 декабря Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к семи годам лишения свободы условно бывшего начальника районного отдела участковых подполковника Николая Носкова и его заместителя майора Романа Тарасова за получение взяток.

Суд лишил осужденных званий майора и подполковника.

3 декабря в Москве задержали начальника ОМВД России по району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка. По некоторым данным, в марте и апреле 2019 года Гоцуляк вместе с другими лицами получил от мужчины около 84,5 млн рублей за содействие в назначении на должность начальника или замначальника управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.