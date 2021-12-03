Начальника столичного ОВД задержали по делу о торговле должностями

Начальника ОМВД России по столичному району Ростокино, полковника Игоря Гоцуляка, задержали 2 декабря по подозрению в мошенничестве и посредничестве во взятке. Об этом в среду, 3 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По некоторым данным, в марте и апреле 2019 года Гоцуляк вместе с другими лицами получил от мужчины около 84,5 млн рублей за содействие в назначении на должность начальника или замначальника управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

В отношении Гоцуляка возбуждено уголовное дело. На момент совершения преступления он не являлся сотрудником органов внутренних дел.

Отмечается, что РЕН ТВ направил запросы в МВД и СК.

Ранее, 1 сентября, в Ростовской области задержали начальника отдела ГИБДД по Миллеровскому району Александра Чмыхалова. Вместе с ним были задержаны его подчиненные — лейтенант полиции Леонид Кондаков и старший лейтенант полиции Роман Лебедев.

По предварительной информации, Чмыхалов давал своим подчиненным указания не составлять протоколы в отношении водителей, совершавших правонарушения, в том числе садившихся за руль в пьяном виде.