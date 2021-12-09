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В Новосибирске полицейских приговорили к 7 годам за получение взяток

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Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к семи годам лишения свободы условно бывшего начальника районного отдела участковых подполковника Николая Носкова и его заместителя майора Романа Тарасова за получение взяток. Об этом 9 декабря сообщили в прокуратуре региона.

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По данным следствия, в конце июня 2018 года Носков и Тарасов встретились с местным владельцем ларька и договорились с ним о том, что за 26–50 тыс. рублей в месяц будут предупреждать его о предстоящих проверках. С июля 2018 по февраль 2019 года предприниматель передал полицейским свыше 304 тыс. рублей.

«Кроме того, в 2018 году Носков получил от другого бизнесмена мелкую взятку в виде двух коробок с 84 пачками лапши быстрого приготовления «Роллтон», 24 банок гречки, 24 бутылок водки, 12 бутылок вина, 5 пачек бумаги», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

За этот эпизод преступления Носков получил штраф в 100 тыс. рублей, но был освобожден от него в связи с истечением срока давности.

Суд лишил осужденных званий майора и подполковника.

Ранее в тот же день сообщалось, что начальник и старший инспектор отдела по вопросам миграции МУ МВД «Пушкинское» задержаны в Подмосковье. По данным следствия, подозреваемые получали взятки от коммерсанта. Деньги передавались за организацию работы нелегальных мигрантов. При этом общая сумма взяток составила 1,7 млн рублей.

Днем ранее в Москве оперативные сотрудники собственной безопасности полицейского главка задержали начальника уголовного розыска ОВД «Гольяново» по подозрению в получении взятки. Как рассказали в ведомстве, к ним обратился мужчина, который сообщил, что некий гражданин предлагает ему избежать уголовной ответственности с помощью связей в правоохранительных органах за деньги.

До этого, 3 декабря, задержали начальника ОМВД России по столичному району Ростокино полковника Игоря Гоцуляка. По некоторым данным, в марте и апреле 2019 года Гоцуляк вместе с другими лицами получил от мужчины около 84,5 млн рублей за содействие в назначении на должность начальника или замначальника управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

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