Маршрут настроен: на модернизацию электротранспорта потратят 400 млрд

На модернизацию общественного электротранспорта в ближайшие пять лет направят около 400 млрд рублей, в том числе из ФНБ . Заявки на участие в программе подали уже 13 городов. Она включает в себя замену трамвайных путей, поставку вагонов, электробусов и строительство зарядных станций, ее реализация начнется в 2022 году . Об этом «Известиям» сообщил заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун. Транспортные проекты профинансируют за счет ВЭБ.РФ, ФНБ, частных инвесторов и инфраструктурных бюджетных кредитов. В Минфине уточнили, что из ФНБ на эти цели могут направить до 120 млрд рублей. Деньги будут размещены на депозитах ВЭБа.

Трамвайный ренессанс

Для участия в программе модернизации электротранспорта заявки подали 13 городов , рассказал Олег Говорун. Речь идет о Владивостоке, Иркутске, Ярославле, Краснодаре, Красноярске, Твери, Нижнем Новгороде, Перми, Курске, Саратове, Уфе, Южно-Сахалинске и Ростове-на-Дону. Этот перечень может быть расширен , пояснил он.

Общий объем инвестиций составит около 400 млрд рублей . Программа стартует в следующем году, ее инвестиционная стадия займет от двух до пяти лет — в этот период планируется завершить большую часть проектов . При этом срок концессионных соглашений составит до 25 лет, уточнил зампред госкорпорации.

Олег Говорун в общих чертах рассказал и о схеме финансирования: регионы будут привлекать инфраструктурные бюджетные кредиты, 70% необходимых средств предоставят ВЭБ и инвесторы, в том числе за счет ФНБ.

Всего планируется заменить 668 км трамвайных путей, закупить 1544 трамвайных вагона. Также деньги пойдут на приобретение электробусов и строительство зарядных станций , пояснил зампред ВЭБа.

Маршрут настроен Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Программа модернизации электротранспорта, по сути, означает строительство новой системы, отметил Олег Говорун. Он назвал Россию мировым лидером по ликвидации электротранспорта.

— Все нулевые и 2010-е годы систему электротранспорта в нашей стране ликвидировали. Сейчас мы говорим о трамвайном ренессансе , — сказал член правления госкорпорации.

По его словам, без федеральной поддержки осуществить программу модернизации электротранспорта невозможно. Предполагается, что проекты в городах будут реализованы по схеме концессии (региональной или муниципальной), их перечень определит Минтранс России .

Решение о реализации программы комплексного развития городского общественного транспорта принято, подтвердили в Минфине. О дин из источников ее финансирования — ФНБ, средства которого будут размещаться на депозитах ВЭБ.РФ как кредитора проектов, предлагаемых к включению в программу, пояснили в пресс-службе министерства. Предельный объем средств фонда на указанные цели может составить до 120 млрд рублей на срок до 25 лет, указали в Минфине.

Ранее в Минэке «Известиям» сообщили, что в перечень приоритетных проектов для финансирования из ФНБ вошли 12 инициатив. Среди них — проекты «Автодора», РЖД и ВЭБ.РФ. В министерстве уточнили, что сейчас продолжается совместная с Минфином работа над параметрами предоставления средств из ФНБ — до 2024 года из фонда на инфраструктурные цели направят 2,5 трлн рублей. По словам источника в правительстве, список проектов уже согласован президентом.

Маршрут настроен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Встать на рельсы

«Известия» направили запросы в 13 городов, которые намерены принять участие в программе.

В «Курскавтодоре» сообщили, что Курская область подписала соглашение о сотрудничестве с ВЭБ.РФ , которое предусматривает решение «ключевых вопросов» развития общественного транспорта Курской городской агломерации. Проект подразумевает модернизацию инфраструктуры и обновление подвижного состава, оптимизацию маршрутной сети и создание единого оператора общественного транспорта Курской агломерации, а также внедрение цифровых сервисов , уточнили в организации.

Область планирует использовать инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых, средства ФНБ под 5% годовых и сотрудничать с кредитными организациями, включая ВЭБ.РФ, рассказали в «Курскавтодоре».

В Нижнем Новгороде планируют модернизировать инфраструктуру наземного электротранспорта, включая приобретение подвижного состава, в том числе в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов , сообщили в министерстве транспорта и автодорог Нижегородской области. В рамках проекта власти намерены провести работы по строительству и капремонту порядка 120 км трамвайных путей, реконструкции и строительству новых тяговых подстанций, электрохозяйства трамваев и троллейбусов. Также планируется приобретение 359 единиц подвижного состава: 202 трамваев и 157 троллейбусов , проинформировали в министерстве.

В пресс-службе правительства Красноярского края подтвердили планы по значительному обновлению городского электротранспорта . Речь идет, в частности, об организации нового трамвайного маршрута, соединяющего действующую сеть с левым берегом. Также рассматривается вопрос о возобновлении строительства красноярского метрополитена. Среди возможных вариантов финансирования — инфраструктурные бюджетные кредиты, концессии, частные инвестиции.

Маршрут настроен Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Комплексную модернизацию трамвайной сети планируют провести и в Уфе. Для этого предполагается заключить концессионное соглашение . Структура финансирования также будет включать заемные средства, включая кредит ВЭБ.РФ и инфраструктурный бюджетный кредит, уточнили в пресс-службе администрации столицы Башкирии.