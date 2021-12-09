Макрон призвал не политизировать олимпийское движение

Бойкот Олимпиады в Пекине является ненужной мерой. Об этом заявил в четверг, 9 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон, призвав не политизировать олимпийское движение.

Он подчеркнул, что предпочитает работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) для того, чтобы все атлеты были защищены.

«Мы будем следить за ситуацией вместе с европейскими партнерами <…> и мы посмотрим, какое решение нам стоит принять. Но я думаю, что нельзя политизировать этот вопрос», — сказал Макрон в ходе пресс-конференции.

Ранее, 6 декабря, США сообщили о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Спустя день Международный олимпийский комитет заявил, что уважает решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства. При этом, по словам главы МОКа Томаса Баха, Олимпийские игры прекратят существование, если МОК откажется от политического нейтралитета. Он заявил, что Игры политизировать нельзя.

Австралия 8 декабря объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. Однако сборная страны примет участие в соревнованиях, как и планировалось до принятия этого решения.

В свою очередь, британский премьер-министр Борис Джонсон в среду заявил, что Великобритания не поддерживает спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае, но министры страны не планируют посещать мероприятие. В тот же день Канада поддержала дипломатический бойкот Игр.

9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что в связи с принятием рядом стран подобных решений можно говорить о развале мирового спорта. По ее словам, США хотят доминировать полностью, на своих правилах.

Также в четверг официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь подчеркнул, что США, Канада, Австралия и Великобритания поплатятся за бойкот Олимпийских игр – 2022. Он также заверил, что отсутствие официальных лиц некоторых стран на Олимпиаде 2022 года не отразится на ее успешном проведении.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.