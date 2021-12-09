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В Белоруссии раскритиковали материал NYT о вынужденной посадке Ryanair

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Зампредседателя комиссии парламента Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич в беседе с «Известиями» в четверг, 9 декабря, раскритиковал материал в The New York Times, в котором приведены показания экс-диспетчера, якобы работавшего во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска.

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Речь идет о публикации издания, в которой со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС говорится, что покинувший Белоруссию бывший авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов, якобы работавший во время инцидента с лайнером Ryanair, бежал в Польшу и озвучил местным властям свою версию происходившего в диспетчерской вышке. По его словам, сообщение о взрывном устройстве на борту самолета «изначально было ложным, о чем все знали».

«Всё это, конечно же, вбросы которые ничего не меняют. Почему? Первое: санкции в отношении Белоруссии введены несколько месяцев назад. Второе — где итоги международного расследования о вине Белоруссии в посадке самолета? Их до сих пор нет. По одной простой причине: если бы была установлена вина нашей страны, то уже бы всё это было опубликовано. А санкции уже введены, то есть уже нарушение закона», — объяснил Гайдукевич.

Он также добавил, что подтверждения тому, что диспетчер Галегов сбежал в Польшу, пока нет.

«Где доказательства, что его не купили и не заставили говорить это, чтобы он мог получить политическое убежище в Польше? Это всё фейки. Даже если кто-то сбежал, почему я должен ему верить? Это попытки обвинить Беларусь, найдя хоть что-то», — добавил Гайдукевич.

В этот же день глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский также отреагировал на материал NYT, назвав его информационным вбросом. Он указал на то, что решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Кроме того, этот информационный вброс, по словам Сикорского, происходит в тот момент, когда белорусская сторона просит от польских партнеров и от комиссии ICAO (Международная организация гражданской авиации) предоставить данные объективного контроля.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска ввиду сообщения о минировании, которое впоследствии не было подтверждено. На борту самолета находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После приземления борта блогера и его спутницу россиянку Софию Сапегу задержали.

Спустя три дня, 26 мая, в КГБ Белоруссии заявили о причастности Протасевичак участию в боевых действиях в Донбассе, а также к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Глава КГБ Иван Тертель заявил, что некоторые страны Запада, а также Украина гарантировали Протасевичу иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

В свою очередь, страны Запада обвинили Минск в спланированной операции по принуждению самолета к посадке. Европа призвала немедленно освободить Протасевича.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал высказывания о спланированной спецслужбами посадке самолета вымыслом. По словам президента, проведение такого рода операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций «дорого бы обошлось».

Страны Евросоюза приняли санкции против Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.

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