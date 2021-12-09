В Белоруссии назвали вбросом материал New York Times о посадке Ryanair

Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский назвал информационным вбросом материал в New York Times, в котором приведены показания диспетчера, якобы работавшего во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщило агентство «БелТА».

Накануне New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС сообщила, что покинувший Белоруссию бывший авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов, якобы работавший во время инцидента с лайнером Ryanair, бежал в Польшу и озвучил местным властям свою версию происходившего в диспетчерской вышке.

По его словам, действиями в башне управления воздушным движением в Минске якобы руководил офицер КГБ, который и приказал передать ложное сообщение о взрывном устройстве.

«Информация, появившаяся в New York Times, <…> несодержательная и даже нелепая. Объясню почему. Во-первых, в тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. <…> Во-вторых, мы видим, что этот информационный вброс идет в тот момент, когда мы просим от наших польских партнеров и от комиссии ICAO (Международная организация гражданской авиации. — Ред.) предоставить данные объективного контроля», — заявил Сикорский.

По его словам, это необходимо, чтобы понимать, в чем конкретно белорусскую сторону обвиняют.

«Продемонстрируйте, что мы (белорусская сторона. — Ред.) оказывали какое-то давление, угрожали применением боевой авиации и т.д. Но этого нет. Мы еще 24 мая полностью опубликовали все переговоры между пилотом и диспетчером», — отметил глава департамента по авиации минтранса Белоруссии.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска ввиду сообщения о минировании, которое впоследствии не было подтверждено. На борту самолета находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки блогера и его спутницу россиянку Софию Сапегу задержали.

Спустя три дня, 26 мая, в КГБ Белоруссии заявили о причастности Протасевича к участию в боевых действиях в Донбассе, а также к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Глава КГБ Иван Тертель заявил, что некоторые страны Запада, а также Украина гарантировали Протасевичу иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал высказывания о спланированной спецслужбами посадке самолета вымыслом. По словам президента, проведение такого рода операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций «дорого бы обошлось».

Инцидент с лайнером Ryanair вызвал бурную реакцию стран Запада. Страны Евросоюза приняли санкции против Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.