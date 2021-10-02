Лукашенко опроверг заявления об участии спецслужб в посадке Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу CNN назвал фантазией утверждения о спланированной спецслужбами посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске.

«Проведение спецслужбами подобной операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций дорого бы обошлось. Поэтому это ваши фантазии», — заявил Лукашенко.

В том же интервью он заявил, что власти Белоруссии могут посадить любой самолет, в котором увидят потенциальную угрозу. В то же время лидер республики подчеркнул, что лично гарантирует полную безопасность полетов над Белоруссией иностранных самолетов, если они не представляют опасности для страны.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. На борту самолета находился Протасевич. После посадки лайнера блогера и его спутницу россиянку Софию Сапегу задержали.

В КГБ Белоруссии 26 мая заявили о причастности Протасевича к участию в боевых действиях в Донбассе, а также к организации массовых беспорядков в Белоруссии. При этом глава КГБ Иван Тертель указал, что некоторые страны Запада и Украина гарантировали Протасевичу иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

Инцидент с лайнером вызвал бурную реакцию стран Запада. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Кроме того, были приняты санкции против страны.