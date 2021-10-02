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Лукашенко пообещал посадить любой самолет в республике при угрозе Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии могут посадить любой самолет, в котором увидят потенциальную угрозу.

«Если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет, будь то Великобритании или США. Он немедленно будет посажен в Беларуси», — сказал Лукашенко в интервью CNN, опубликованном 1 октября.

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Во фрагменте, который был показал по телеканалу «Беларусь 1» в пятницу, лидер республики также подчеркнул, что лично гарантирует полную безопасность полетов над Белоруссией иностранных самолетов, если они не представляют опасности для страны.

«А бояться через Беларусь летать… Летайте через Северный полюс, Южный. Это ваше право, я вас заставить не могу», — сказал президент Белоруссии.

По его словам, ограничения полетов связаны исключительно с распоряжением европейских стран не летать над республикой.

«Не знаю, зачем вы это устраиваете. Еще не успели задержать этого оппозиционера (Романа Протасевича. — Ред.), а уже все в Европе и в Америке после команды из Вашингтона, все начали под копирку делать заявления, они были однотипны», — заключил политик.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. На борту самолета находился Протасевич. После посадки лайнера блогера и его спутницу россиянку Софию Сапегу задержали.

В КГБ Белоруссии 26 мая заявили о причастности Протасевича к участию в боевых действиях в Донбассе, а также к организации массовых беспорядков в Белоруссии. При этом глава КГБ Иван Тертель указал, что некоторые страны Запада и Украина гарантировали Протасевичу иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

Инцидент с лайнером вызвал бурную реакцию стран Запада. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Кроме того, были приняты санкции против страны.

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