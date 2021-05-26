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В КГБ Белоруссии заявили о причастности Протасевича к батальону «Азов»

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Бывший главный редактор призванного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич участвовал в действиях запрещенного в РФ батальона «Азов» на юго-востоке Украины. Такое заявление сделал в среду, 26 мая, глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

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«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона «Азов», связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны», — цитирует Тертеля агентство «БелТА».

Он также отметил, что Протасевич являлся организатором и координатором массовых беспорядков в республике.

«Полученный опыт этот, подчеркиваю, гражданин Республики Беларусь, активно применял в отношении нашей страны. Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским»,— заявил глава КГБ.

По его словам, некоторые страны Запада и Украины гарантировали Протасевичу иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

Как считает основатель полка «Азов» Андрей Билецкий, ситуация с самолетом Ryanair является актом «пиратства» , в котором Роман Протасевич стал заложником. При этом он подтвердил причастность задержанного к батальону «Азов».

«Да, Роман действительно плечом к плечу с «Азовом» и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово»,—приводит слова Билецкого издание «Украинская правда».

Он также указал на необходимость предоставления украинскими властями гражданства белорусам, которые воевали за Украину, а также поддержки акции сопротивления в Белоруссии.

«Верю, что белорусы, как в свое время и мы на майдане, смогут прогнать Лукашенко, а также сделать Республику Беларусь самостоятельным и свободным государством»,—заключил Билецкий.

В этот же день Тертель рассказал, что Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках». Он также назвал Протасевича террористом и объяснил «истерику» Запада тем, что бывший главред NEXTA может раскрыть новую информацию о заказчиках и спонсорах.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Согласно распространенным в Сети кадрам допроса, Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания в организации беспорядков в Минске.

В августе прошлого года после президентских выборов, прошедших в Белоруссии и завершившихся победой Лукашенко, в стране вспыхнули акции протеста. Белорусский лидер обвинил в сложившейся ситуации западные страны, которые, по его словам, вмешивались во внутренние дела Белоруссии. Беспорядки активно освещал Telegram-канала NEXTA.

«Азов» — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, и добровольческим батальонам предложили войти в ряды ВСУ. В России в отношении бойцов «Азова» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Похищение человека», «Истязание», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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