КГБ Белоруссии раскрыло подробности допроса Протасевича

Задержанный в аэропорту Минска бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дает показания о «спонсорах и заказчиках». Об этом 26 мая рассказал председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Тертель также назвал Протасевича террористом и объяснил истерику Запада тем, что бывший главред NEXTA может раскрыть новую информацию о заказчиках и спонсорах, добавляет Sputnik.

Ранее в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA намеревался устроить в стране «кровавый мятеж».

Глава государства заявил, что Протасевич был признан террористом по законам страны, он принимал участие в антибелорусской кампании.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Согласно распространенным в Сети кадрам допроса, Протасевич начал сотрудничать со следствием и давать признательные показания в организации беспорядков в Минске.

В августе прошлого года после президентских выборов, прошедших в Белоруссии и завершившихся победой Лукашенко, в стране вспыхнули акции протеста. Белорусский лидер обвинил в сложившейся ситуации западные страны, которые, по его словам, вмешивались во внутренние дела Белоруссии. Беспорядки активно освещал Telegram-канала NEXTA.