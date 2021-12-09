Посадивший рейс RyanAir с Протасевичем диспетчер рассказал об операции КГБ

Диспетчер из Белоруссии Олег Галегов, посадивший рейс авиакомпании Ryanair с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту, рассказал об операции КГБ. Об этом 8 декабря сообщила газета The New York Times.

Как заявил Галегов, сообщение о взрывном устройстве на борту самолета «изначально было ложным, о чем все знали».

По данным издания, летом 2021 года диспетчер бежал из страны, незаконно пересек белорусско-польскую границу, чтобы связаться с посольством США в Варшаве, в итоге его направили к польским властям. Галегов рассказал, что самолет вынудили сесть из-за операции КГБ.

Эти сведения отчасти подтвердил представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин. Он заявил, что властям страны удалось получить показания у некоего свидетеля. Он сообщил, что действиями в башне управления воздушным движением в Минске якобы руководил офицер КГБ, который и приказал передать ложное сообщение о взрывном устройстве.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. На борту самолета находился Протасевич. После посадки лайнера блогера и его спутницу россиянку Софию Сапегу задержали.

В КГБ Белоруссии 26 мая заявили о причастности Протасевича к участию в боевых действиях в Донбассе, а также к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Глава КГБ Иван Тертель отметил, что некоторые страны Запада и Украина гарантировали Протасевичу иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, утверждения о спланированной спецслужбами посадке самолета являются фантазией. По его словам, проведение подобной операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций «дорого бы обошлось».

Инцидент с лайнером Ryanair вызвал бурную реакцию стран Запада. Страны Евросоюза приняли санкции против Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.