Прямой эфир
Мир
МИД России приступил к проработке поручений по итогам встречи Путина и Байдена
Мир
СМИ опровергли вероятность введения США энергетических санкций против России
Общество
В Москву и Подмосковье пришли январские морозы
Интернет
В МВД подготовили проект о блокировке сайтов финансовых пирамид
Общество
Стоимость арестованного имущества коррупционеров впервые превысила ущерб
Мир
Посол Украины призвал канцлера ФРГ устроить «холодный душ» России
Общество
МВД захотело получать банковскую информацию для доследственных проверок
Мир
Кулеба заявил о готовности Украины пойти на уступки в отношениях с РФ
Спорт
Пекин выразил Канаде протест из-за дипломатического бойкота Олимпиады
Общество
Генпрокуратура РФ предложила добавить в законы термин «криптовалюта»

Посадивший рейс RyanAir с Протасевичем диспетчер рассказал об операции КГБ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диспетчер из Белоруссии Олег Галегов, посадивший рейс авиакомпании Ryanair с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту, рассказал об операции КГБ. Об этом 8 декабря сообщила газета The New York Times.

Сняли с неба: как в Белоруссии задержали основателя тг-канала NEXTA
Самолет с противником Лукашенко посадили в Минске из-за сообщений о бомбе

Как заявил Галегов, сообщение о взрывном устройстве на борту самолета «изначально было ложным, о чем все знали».

По данным издания, летом 2021 года диспетчер бежал из страны, незаконно пересек белорусско-польскую границу, чтобы связаться с посольством США в Варшаве, в итоге его направили к польским властям. Галегов рассказал, что самолет вынудили сесть из-за операции КГБ.

Эти сведения отчасти подтвердил представитель службы безопасности Польши Станислав Зарин. Он заявил, что властям страны удалось получить показания у некоего свидетеля. Он сообщил, что действиями в башне управления воздушным движением в Минске якобы руководил офицер КГБ, который и приказал передать ложное сообщение о взрывном устройстве.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. На борту самолета находился Протасевич. После посадки лайнера блогера и его спутницу россиянку Софию Сапегу задержали.

В КГБ Белоруссии 26 мая заявили о причастности Протасевича к участию в боевых действиях в Донбассе, а также к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Глава КГБ Иван Тертель отметил, что некоторые страны Запада и Украина гарантировали Протасевичу иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, утверждения о спланированной спецслужбами посадке самолета являются фантазией. По его словам, проведение подобной операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций «дорого бы обошлось».

Инцидент с лайнером Ryanair вызвал бурную реакцию стран Запада. Страны Евросоюза приняли санкции против Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021