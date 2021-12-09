Диетолог рассказала о снижении риска развития рака при употреблении зеленого чая

Ежедневное употребление зеленого чая снижает риск развития опасных болезней. Об этом в четверг, 9 декабря, рассказала диетолог Татьяна Иванникова.

По словам эксперта, этот напиток обладает успокаивающими свойствами и защищает человека от стрессового переедания. В нем достаточно большое содержание катехинов и витамина С.

«Катехины укрепляют стенки капилляров, снижают риск развития раковых клеток, повышают иммунитет, предупреждают риск развития склероза», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Она добавила, что с осторожностью зеленый чай нужно употреблять при пониженном давлении, заболеваниях печени или кишечника, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот день диетолог Асият Хачирова порекомендовала есть разные сорта рыбы не менее двух раз в неделю. Специалист подчеркнула, что этот продукт снижает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний до 40%, а смертность — до 25%, пишет Pravda.Ru.

Она добавила, что существуют вредные для здоровья сорта рыбы, содержащие много ртути. Также стоит отказаться от частого употребления в пищу соленой рыбы.