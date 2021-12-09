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Диетолог назвала самые вредные сорта рыбы

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Существуют вредные для здоровья сорта рыбы, содержащие много ртути. Также стоит отказаться от частого употребления в пищу соленой рыбы. Об этом 9 декабря заявила диетолог-кардиолог Асият Хачирова.

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«Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выделило несколько сортов с критическим содержанием ртути. Это акула, большеглазый тунец, ерш, королевская макрель, марлин и рыба-меч», — сказала она в беседе с «Москвой 24».

Вместе с тем диетолог отметила, что не стоит бояться тилапии, — эта рыба чаще всего выращивается специально для улова. Кроме того, в филе этой рыбы не обнаружены опасные антибиотики и паразиты.

Также Хачирова посоветовала ограничишь употребление соленой рыбы, поскольку максимальная доза соли в сутки для здорового человека не должна превышать 5 г. Она пояснила, что в боку соленого лосося может содержаться до 1,5 г на 100 г продукта, а это примерно треть максимальной суточной нормы.

Кроме того, эксперт рекомендовала избегать жареной рыбы или употреблять ее как можно реже. В то же время запекание, тушение и варка сохраняют все питательные свойства полезного продукта, указала она.

Ранее в четверг врач-диетолог Наталья Нефедова сообщила, что людям, страдающим от высокого давления или имеющим проблемы с почками, стоит отказаться от красной рыбы. По словам Нефедовой, для новогоднего стола лучше всего подойдет малосольная рыба, приготовленная самостоятельно.

Ранее, в марте, специалист по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел рассказал, что больше всего ртути содержится в старой и большой рыбе, например в рыбе-меч или тунце. Концентрация этого тяжелого металла зависит не только от возраста и вида рыбы, но также от района, в котором ее выловили. Крел также посоветовал внимательно относиться к рыбе из аквакультур, к той, которую разводят и выращивают в рыбохозяйствах, например к лососю, который сильно загрязнен антибиотиками и пестицидами.

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