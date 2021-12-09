Прямой эфир
Мир
МИД России приступил к проработке поручений по итогам встречи Путина и Байдена
Мир
СМИ опровергли вероятность введения США энергетических санкций против России
Общество
В Москву и Подмосковье пришли январские морозы
Интернет
В МВД подготовили проект о блокировке сайтов финансовых пирамид
Общество
Стоимость арестованного имущества коррупционеров впервые превысила ущерб
Мир
Посол Украины призвал канцлера ФРГ устроить «холодный душ» России
Общество
МВД захотело получать банковскую информацию для доследственных проверок
Мир
Кулеба заявил о готовности Украины пойти на уступки в отношениях с РФ
Спорт
Пекин выразил Канаде протест из-за дипломатического бойкота Олимпиады
Общество
Генпрокуратура РФ предложила добавить в законы термин «криптовалюта»

Диетолог посоветовала двум категориям людей отказаться от красной рыбы

Диетолог Нефедова рассказала, кому следует отказаться от красной рыбы
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала 9 декабря, кому следует отказаться от красной рыбы.

В чешуе: какая рыба спасет иммунитет россиян
Врачи советуют есть зимой побольше сельди и скумбрии

«От красной рыбы на Новый год стоит отказаться людям, страдающим от высокого давления или имеющим проблемы с почками. В таком случае соленую рыбу можно заменить на другие морепродукты, приготовленные без использования соли», — сказала она в беседе с «Народными новостями».

По словам Нефедовой, для праздника лучше всего подойдет малосольная рыба, приготовленная самостоятельно.

Диетолог также обратила внимание на то, что рыба — это полезный для организма продукт, поскольку содержит необходимые жирные кислоты, однако предупредила, что высокое содержание соли может пагубно сказаться на здоровье.

Ранее, 19 ноября, диетолог Надежда Цапкина рассказала, что рыбы северных морей содержат большое количество веществ, способных улучшить иммунитет человека и общее состояние организма. По словам врача, данные виды рыбы содержат ценный легкоусвояемый белок, а также являются источником витамина D, Омега-3 жирных кислот и антиоксидантов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021