Диетолог посоветовала двум категориям людей отказаться от красной рыбы

Врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала 9 декабря, кому следует отказаться от красной рыбы.

«От красной рыбы на Новый год стоит отказаться людям, страдающим от высокого давления или имеющим проблемы с почками. В таком случае соленую рыбу можно заменить на другие морепродукты, приготовленные без использования соли», — сказала она в беседе с «Народными новостями».

По словам Нефедовой, для праздника лучше всего подойдет малосольная рыба, приготовленная самостоятельно.

Диетолог также обратила внимание на то, что рыба — это полезный для организма продукт, поскольку содержит необходимые жирные кислоты, однако предупредила, что высокое содержание соли может пагубно сказаться на здоровье.

Ранее, 19 ноября, диетолог Надежда Цапкина рассказала, что рыбы северных морей содержат большое количество веществ, способных улучшить иммунитет человека и общее состояние организма. По словам врача, данные виды рыбы содержат ценный легкоусвояемый белок, а также являются источником витамина D, Омега-3 жирных кислот и антиоксидантов.