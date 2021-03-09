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Специалист по питанию рассказал об опасности при употреблении рыбы

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Специалист по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел в беседе с немецким изданием Focus рассказал, что рыба является полезным для здоровья продуктом и должна быть в рационе один-два раза в неделю, поскольку в ней содержатся полезные жиры омега-3 и йод, однако следует помнить, что рыба может быть заражена ртутью.

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Как отметил собеседник издания, больше всего ртути содержится в старой и большой рыбе, например, в рыбе-меч или тунце. Концентрация этого тяжелого металла зависит не только от возраста и вида рыбы, но также от района, в котором ее выловили. В Европе беременным и кормящим женщинам рекомендуют не есть эти виды рыбы. Ртуть очень токсична и может нанести серьезный вред плоду, отмечает телеканал «360».

Крел посоветовал внимательно относиться к рыбе из аквакультур, к той, которую разводят и выращивают в рыбохозяйствах. Например, к лососю, который сильно загрязнен антибиотиками и пестицидами, которые добавляют в корм.

8 марта специалист сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет» Маргарита Макуха рассказала о полезных для женщин продуктах. По ее словам, чтобы улучшить свое здоровье, женщинам рекомендуется есть продукты с высоким содержанием железа, лецитина, клетчатки и йода, а также витаминами С и Е.

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