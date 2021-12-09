Билл Гейтс назвал сроки окончания острой фазы пандемии коронавируса

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что острая фаза пандемии коронавируса может закончиться в 2022 году. Такое мнение он выразил в своем личном блоге.

Гейтс отметил, что на ослабление пандемии не повлияет ни появление новых штаммов, ни недостаточные темпы вакцинации.

«…я надеюсь, что конец [пандемии] не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году», — написал он.

Гейтс также признался, что не ожидал появления столь заразного варианта «Дельта» и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и использовать средства индивидуальной защиты.

Он также подчеркнул, что несмотря на беспокойство, которое вызывает штамм коронавируса «Омикрон», сейчас мировое сообщество лучше подготовлено для того, чтобы дать ему отпор.

18 ноября Билл Гейтс заявил, что уровень смертности от коронавируса должен резко упасть к лету 2022 года.

29 ноября научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что «Омикрон» может положить начало завершению пандемии.

Он рассказал, что, согласно имеющимся на данный момент сведениям, новый вариант коронавируса не приводит к тяжелому течению COVID-19. И если место «Дельты» займет «Омикрон», то эпидемситуация в мире будет улучшаться, что, вероятно, приведет к завершению пандемии.

2 декабря похожее мнение выразил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что штамм «Омикрон» сможет вытеснить «Дельта»-штамм и «проиммунизировать население.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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