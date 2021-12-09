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Глава Генштаба предупредил Киев о готовности пресекать провокации в Донбассе

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Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться. Об этом 9 декабря заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

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По его словам, украинские ВС заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые были поставлены США, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. Все это ведет к обострению и без того накаленной обстановки, указал начальник Генштаба, отметив, что Киев не выполняет Минские договоренности.

Кроме того, Герасимов заметил, что НАТО уделяет «чрезмерное внимание» перемещению войск по территории РФ, хотя передислокация подразделений в ходе боевой подготовки является обычной практикой для Вооруженных сил любой страны.

Вместе с тем в западных СМИ появляется все больше публикаций о «российском вторжении» на Украину, отметил Герасимов, подчеркнув, что эти сообщения являются ложью.

Ранее, 8 декабря, российский лидер Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Москва нападать на Киев. Он подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, однако она вправе обеспечивать свою безопасность.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он добавил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым путем.

Ранее, 5 декабря, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По его словам, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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