Прямой эфир
Мир
Герасимов опроверг информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину
Туризм
Авиакомпании предложили не возвращать деньги за билеты пассажирам без QR-кода
Мир
В Новой Зеландии введут закон о запрете курения будущим поколениям
Авто
Дилеры спрогнозировали дефицит новых автомобилей в России до весны
Мир
На Украине отстранят от работы невакцинированных чиновников
Общество
Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей
Мир
МИД России приступил к проработке поручений по итогам встречи Путина и Байдена
Мир
СМИ опровергли вероятность введения США энергетических санкций против России
Общество
В Москву и Подмосковье пришли январские морозы
Интернет
В МВД подготовили проект о блокировке сайтов финансовых пирамид

В МВД назвали самые коррупционные сферы деятельности в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финансово-кредитная сфера является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям. Об этом в четверг, 9 декабря, в интервью ТАСС сообщил начальник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

При этом он добавил, что также к сферам, в которых наблюдается высокий уровень коррупции, можно отнести потребительский рынок, деятельность органов власти, управление и строительство.

Дети гидры: коррупция перешла на качественно иной уровень
Размер взяток стал меньше, но брать их стали чаще

По его словам, эта ситуация объясняется тем, что потенциальное получение прибыли в ходе финансово-хозяйственной и надзорной деятельности создает соблазн для коррупционных отношений.

«Как раз все вышеперечисленные сферы и отрасли экономики объединяет одно — прохождение значительных денежных средств. В связи с этим и получается, что там, где вращаются крупные суммы денег, прежде всего государственных, всегда найдутся желающие отщипнуть», — объяснил Курносенко.

Кроме того, в ходе интервью Курносенко заявил, что в России отмечается рост рисков хищения бюджетных средств в пандемию.

Также ранее в этот день глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021