В МВД назвали самые коррупционные сферы деятельности в России

Финансово-кредитная сфера является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям. Об этом в четверг, 9 декабря, в интервью ТАСС сообщил начальник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

При этом он добавил, что также к сферам, в которых наблюдается высокий уровень коррупции, можно отнести потребительский рынок, деятельность органов власти, управление и строительство.

По его словам, эта ситуация объясняется тем, что потенциальное получение прибыли в ходе финансово-хозяйственной и надзорной деятельности создает соблазн для коррупционных отношений.

«Как раз все вышеперечисленные сферы и отрасли экономики объединяет одно — прохождение значительных денежных средств. В связи с этим и получается, что там, где вращаются крупные суммы денег, прежде всего государственных, всегда найдутся желающие отщипнуть», — объяснил Курносенко.

Кроме того, в ходе интервью Курносенко заявил, что в России отмечается рост рисков хищения бюджетных средств в пандемию.

Также ранее в этот день глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.